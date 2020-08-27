Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов рассказал «360» о создании площадки для сотрудничества с фермерами. Также ресторатор оценил продукцию на ярмарке «Сыр! Пир! Мир!».

Сергей Миронов уверен, что у рестораторов и фермеров одна проблема — они не могут друг друга найти. Так, владельцы ресторанов теряются в поисках фермерской продукции. «Фермеры не могут попасть в рестораны, потому что они занимаются своим делом. Они не продавцы, они не могут выставить эту коммуникацию», — рассказал Миронов.

Но способ все-таки есть, сообщил Сергей Миронов, и он пока на стадии разработки. Речь о площадке, где будет вся информация о рестораторах и фермерах, это облегчит поиски и упростит коммуникацию обеим сторонам.

Мы нужны друг другу Сергей Миронов вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России.

При этом эксперт добавил, что как у сетей продуктовых магазинов, у ресторанов тоже есть жесткие требования по качеству. Как минимум продукция должна соответствовать санитарным нормам, должны соответствовать сроки годности, и самое главное — качество должно быть единым.

«Ресторан - это не рынок. Здесь нельзя каждый день продавать новую продукцию», — отметил Миронов.

По словам эксперта, фермер, начинающий работу с рестораном должен обеспечить заведение одинаковой продукцией еще и потому, что у ресторана есть меню и оно не может постоянно меняться из-за отсутствия каких-либо продуктов

Также Сергей Миронов высоко оценил качество продуктов на ярмарке «Сыр! Пир! Мир!» и отметил, что цены здесь доступные.