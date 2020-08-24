Подмосковье заняло первое место в топ-10 регионов России по инвестпривлекательности АПК

«Наращивание объемов инвестиций в Подмосковье ведется за счет строительства новых производств, модернизации существующих предприятий, приобретения техники, оборудования. Инвесторам выгодно вкладывать в развитие сельского хозяйства нашей области, у нас удобная транспортная доступность и высокая покупательская способность», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Каждый регион оценивался экспертами Центра отраслевой экспертизы с точки зрения объема вырученных средств от производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельности и потенциала для дальнейшего роста.

«Лидерами по привлечению инвестиций в сельское хозяйство в Подмосковье являются Домодедово, Подольск, Руза, Луховицы и Электросталь. В этом году мы планируем увеличить инвестиционный поток в агропромышленный комплекс региона и привлечь не менее 42-45 млрд рублей инвестиций», — сообщил Андрей Разин.

После Московской области в рейтинге расположились Краснодарский край, Ростовская, Брянская области, Карелия, Курская, Воронежская, Саратовская и Белгородская области, а также Ставропольский край.