Народные промыслы Подмосковья покажут на выставке в Москве с 26 февраля

Выставку народных промыслов Подмосковья представят в одном из музеев Москвы с 26 февраля. Издавна регион славится ремесленными традициями. Гости погрузятся в историю их развития и увидят уникальные экспонаты.

Выставка пригласит отправиться и в путешествие по областным туристическим маршрутам, ведь, изучив здесь экспонаты, гости узнают много интересного об исторических местах Подмосковья.

Посетителей ждут в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. А сама выставка получила название «Традиции живая нить».

Ее покажут по адресу: улица Академика Варги, дом № 15. В музее выставку подмосковных народных художественных промыслов примут впервые.

Народные промыслы Подмосковья

Московская область издавна славится многообразием народных художественных промыслов, будучи ведущим регионом России в этой сфере.

Традиционные виды народного искусства в Московской области процветают много столетий. Здесь можно увидеть федоскинские шкатулки, жостовские подносы, павловопосадские платки, гжель или дулевский фарфор.