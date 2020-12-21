Народные промыслы Подмосковья в новом свете. Чем удивит «Небесная мастерская» в Истре

Выставка предложит гостям увидеть народные художественные промыслы Подмосковья в новом свете. Здесь актуализируют их историческую роль. Погрузиться в мир ремесленников помогут мастер-классы и эксперименты, в том числе онлайн.

Издавна Подмосковье славится ремесленными традициями. Об этом выставка «Небесная мастерская» расскажет с 29 декабря по 20 июня. Экспозиционное пространство поделят на три части, и каждую из них посвятят разным периодам истории.

Например, гостям покажут прошлое народных промыслов, взяв за основу работы известных фабрик и мастерских. Затем можно будет окунутся в современный мир, а после увидеть возможные сценарии развития отрасли в будущем.

Сегодня 60% самых знаменитых ремесленных центров России находятся именно в Подмосковье. Это 19 производств, а по всей стране их около 50.

Прогулка по экспозициям

В центре выставки гостям покажут изображения всех основных символов народных промыслов. Среди них медведь, конь, рыба, солнце или птица. Они переплетаются в орнаментах и росписях испокон веков.

Здесь можно будет увидеть жостовские подносы, федоскинские шкатулки, гжель, павловопосадские платки, дулевский фарфор. Посетителям расскажут историю фабрик, переживших периоды упадка и расцвета. Особое внимание уделят выпавшим на долю промыслов сложностям в 1990-х.

Зрителям покажут видео, снятые организаторами выставки на работающих фабриках, создающих уникальную ремесленную продукцию. Они пообщались и с сотрудниками предприятий, многие из которых прожолжают семейное дело.

Фильмы будут без остановки показывать на восьми мониторах. Это сделает выставку динамичной и живой.

Одним из смысловых центров «Небесной мастерской» станет макет идеальной ремесленной фабрики будущего. Это уже не просто завод, а еще и образовательный центр, музей, магазин, кафе, рестораны, туристический хаб, резиденции художников под одной крышей.

Участники и организаторы

Выставка пройдет при поддержке подмосковных Министерства культуры и Комитета по туризму.

Участниками станут:

• всероссийский музей декоративного искусства;

• музей-усадьба Абрамцево;

• промысловые предприятия;

• музей народных художественных промыслов Московской области;

• Сергиево-Посадский историко-художественный заповедник.

Проект будет полезен и бизнесу. Например, предприниматели могут поддержать развитие ремесел, продумать свою работу с фабриками и дизайнерами. Для этого состоятся тематические беседы.