Три жизни народного промысла. В «Новом Иерусалиме» открылась «Небесная мастерская», и вот почему туда стоит идти

В День народных промыслов, 29 декабря, в «Новом Иерусалиме» открылась «Небесная мастерская», где можно поближе познакомиться с промыслами, которые помогут переосмыслить современный имидж Подмосковья — культура региона заиграет для вас новыми красками.

Промыслы вчера и сегодня

Подмосковье сегодня является своеобразным центром ремесленных традиций России. Из полусотни известных промысловых мастерских 19 находится именно в Московской области. Однако многие россияне — и даже жители региона — знают от силы пару самых распространенных названий, например гжель и жостовская роспись, известные даже за рубежом. На самом же деле история народных промыслов Подмосковья значительно богаче.

Однако увидеть на выставке «Небесная мастерская» можно будет не только то, каким народный промысел был в далеком прошлом, но и то, какой он сейчас. Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что сегодня в Подмосковье есть художники и дизайнеры, которые могут вдохнуть в народные промыслы новую жизнь, привнести в них новые идеи и новое видение.

«Вместе с носителями многовекового ремесла они создают неповторимые художественные изделия, понятные и любимые всеми нами», — рассказала она.

Само выставочное пространство делится на три эпохи. В «прошлом» можно поближе познакомиться с классическими образцами ремесленных изделий Подмосковья. Там представлена история нескольких основных промысловых предприятий региона — Гжели, Федоскино, Жостово, Вербилок и других.

Эта часть выставки рассказывает историю возникновения и развития народных промыслов, показывает произведения периода их расцвета. Есть здесь место и тем переменам, которые происходили в России в ХХ веке, а затем на рубеже веков — все это нашло отражение в тщательно отобранных музейных экспонатах.

В «настоящем» представлены работы современного образца, а также видеоматериалы, наглядно демонстрирующие то, как живут промысловые предприятия сегодня. Но на кадрах будет не только быт фабрик — это настоящее документальное кино, в котором есть место и беседам с представителями промысловых династий. Эти фильмы идут в режиме нон-стоп сразу на восьми мониторах музейного пространства, создавая таким образом живую атмосферу производств.

«Выставка „Небесная мастерская“ в нашем музее „Новый Иерусалим“ символизирует связь традиций и поколений, возможность перспективного развития промыслов и сохранение их художественной ценности», — сказала Харламова.

При этом лейтмотивом выставки остаются традиционные для русского народного искусства символы: рыба и медведь, солнце и дерево, конь и птица.

Ремесленная мастерская будущего

В «будущем» же организаторы выставки размышляют о возможных сценариях развития народных промыслов в Подмосковье. Здесь располагается «лаборатория главного художника», в которой идут мастер-классы и эксперименты, занятия со взрослыми и детьми.

Заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Ирина Шилкина убеждена, что «ремесленная мастерская будущего», которую создают авторы экспозиции, будет совмещать в себе много социальных функций. Она одновременно будет служить и заводом, и образовательным центром, и музеем, и магазином, и туристической точкой притяжения, и резиденцией свободных художников.

«Кульминация выставки — пространство, куда посетитель попадает в самом финале и где будет представлен макет фабрики будущего. Она подразумевает не только производство вещей, но и производство смыслов и, что не менее важно, впечатлений», — объяснила Шилкина.

Куратор проекта, главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства Алина Сапрыкина уверена, что «Небесная мастерская» может оказаться интересной не только жителям и гостям региона, но и бизнесу.

«Каким образом предприниматели могут поддержать развитие ремесел, возможны ли коллаборации промыслов с современными дизайнерами и художниками, как сделать ремесла драйверами экономики малых городов — эти и другие вопросы станут темами встреч и круглых столов во время работы выставки», — объяснила она.

Музей «Новый Иерусалим» проводит выставку при поддержке Министерства культуры Московской области и комитета по туризму Московской области, поэтому приходить на нее можно без опасений — все необходимые меры предосторожности будут соблюдены.