Из истории в будущее. Истринская выставка промыслов «Небесная мастерская» покажет «огромный пласт подмосковной культуры»

В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Небесная мастерская». Она посвящена народным художественным промыслам Московской области — их прошлому, настоящему и будущему.

Проект организован при поддержке комитета по туризму и министерства культуры Подмосковья. В одном месте собраны экспонаты сразу нескольких региональных музеев: Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Музея-усадьбы Абрамцево, Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника и подмосковного Музея народных художественных промыслов. Кроме того, в экспозиции представлены промысловые предприятия Гжели, Жостова, Федоскина, Вербилок и другие.

Сегодня в России существует около 50 ремесленных производств, которые превратились в бренд — 19 из них расположены на территории Московской области. Регион выступает своего рода центром ремесленных традиций, однако многие жители даже не знают об их существовании в своем городе.

Что ждет гостей

Условно экспозицию можно разделить на три части. Первая рассказывает о прошлом российских промыслов благодаря известным фабрикам и экспонатам из коллекций различных музеев. Вторая часть посвящена настоящему — там можно увидеть промыслы сегодняшнего времени. А третья пытается предсказать возможные сценарии их будущего развития.

Центр экспозиции занял стол-инсталляция, который собрал в себе самые распространенные в народном искусстве символы. Гости могут подробно ознакомиться с символикой знаменитых образов и вникнуть в их значение.

Источник фото: телеканал «360»

Здоровье превыше всего

Директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов рассказал «360» о правилах посещения в период пандемии.

«Мы приняли ряд ограничений с учетом того, что музей сегодня работает. У нас сеансы — это ограничение количества человек, ограничение по времени. Тем самым мы можем не создавать очереди и обеспечить все нормы, связанные с эпидемической ситуацией», — заявил он.

Директор призвал начинать посещение музея с сайта — там можно купить билет на определенный сеанс. Если посетители забыли маску, ее выдадут в музее. Действуют ограничения на группы до пяти человек. Это касается как экскурсий, так и мастер-классов и других мероприятий.

«Музей полностью готов принимать посетителей, жителей Подмосковья, гостей — ждем вас», — говорит директор.

Уникальная выставка

Вице-губернатор Наталья Виртуозова напомнила, что 29 декабря в регионе отмечается День народно-художественного промысла. К нему и приурочили открытие выставки.

Источник фото: телеканал «360»

Художественные промыслы она назвала «огромным пластом подмосковной культуры», отметив, что в области сконцентрировано множество промыслов, знаменитых во всем мире.

Виртуозова добавила, что на выставке впервые в России были собраны все 19 подмосковных промыслов: «Это и Федоскино, это и Жостово, и Дулево, это и богородская игрушка и другие». По словам вице-губернатора, «это то лучшее, что оставили сердца и руки России».

«Поэтому мы, безусловно, не должны потерять этот источник вдохновения. И для нас сегодняшняя выставка принципиальна», — сказала Виртуозова.

Она также поблагодарила музей «Новый Иерусалим», создателей выставки и тех, кто предоставил редкие экспонаты. И пригласила жителей региона посетить ее.

Подробнее о выставке читайте в статье «Три жизни народного промысла. В „Новом Иерусалиме“ открылась „Небесная мастерская“, и вот почему туда стоит идти».