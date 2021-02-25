«Высота, которую надо брать». Развитие туризма получит новый виток в Подмосковье

Еще больше современных гостиниц, музеев, ресторанов, лесопарковых зон появится в Подмосковье. Регион взял долгосрочный курс на развитие туристических мест для отдыха. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью Сергею Минаеву на «360».

По словам главы Подмосковья, рекреационные проекты сегодня пользуются повышенным спросом. Растет количество парков и домов отдыха. Это особенно важно сейчас, когда из-за пандемии люди стали больше путешествовать по России.

В гостиницах и пансионатах Московской области большинство мест забронировали уже на несколько недель вперед, отметил Минаев. Власти Подмосковья планируют расширять туристическую базу региона.

У нас долгосрочная мощная программа по устройству лесопарковых зон. Мы научились везде облагораживать лес. И выделяем средства, чтобы в лесах отдыхать безопасно, — там есть и видеонаблюдение, и дорожки, и лыжня Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что основная задача — комфорт жителей и туристов Подмосковья. У них должна быть возможность взять напрокат велосипед, лыжи или, например, тюбинги.

«Количество таких парков у нас растет, и это очень востребовано. Вообще тема экологии для Подмосковья становится уже едва ли не ключевой», — сказал он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство поддерживает рекреационные проекты. Например, интерес к развитию бизнеса в Подмосковье вырос среди столичных рестораторов.

«До пандемии не было такой устойчивой экономической модели, когда бы ты строил гостиничный комплекс и он у тебя окупался в скором времени. Сейчас уже мы видим поток — открываются рестораны. У нас все московские рестораторы начали проявлять интерес», — рассказал губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Музейный туризм

Музеи Подмосковья стали особенно востребованы благодаря выставкам, которые регулярно в них проходят. Губернатор привел в пример «Новый Иерусалим» в Истре.

«Востребованы, когда привозим разные экспозиции. И они очень популярны. Например, „Новый Иерусалим“», — сказал Воробьев.

По его словам, становится все больше туристов, которые хотели бы проводить время и в музеях. Сейчас экспозиции становятся все более современными — интерактивными, с кинопоказами и уникальными технологиями.

Много тех, кто ценит искусство. Мы довольны динамикой, но всегда есть к чему стремиться. Мы смотрим, как удержать туристов и сделать так, чтобы они могли отдохнуть, поесть. Всегда есть следующая высота, которую надо брать Андрей Воробьев.

«Поэтому наша задача — каждое следующее действие делать для улучшения и музеев, и кинотеатров, и велосипедных дорожек, и всего, что касается жизни города», — подытожил Воробьев.