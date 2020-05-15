Калачи как машина времени. Закрытый из-за пандемии музей Коломны угостит историческими сортами хлеба

Еще лишь несколько месяцев назад улочки Коломны, как и других городов страны, были заполнены туристами, а у входов в музеи собирались очереди. Но свои коррективы внесла пандемия. О том, как справляется с появившимся затишьем бизнес, мы узнали у музея «Калачная».

По задумке он возрождает старинный городской промысел. Там представляют полный цикл выпекания калачей с необычными вкусами. Например, с фаршированным гусем. А значит, гости, приходя в музей, не обходятся без угощений. Но это временно в прошлом. Причина — коронавирус.

К сожалению, наш музей пока что закрыт — он не может принять гостей. Но мы работаем как маленький игрушечный хлебный заводик. Мы выпекаем исторические сорта хлеба Наталья Никитина генеральный директор музейно-творческого кластера «Коломенский посад».

Источник фото: телеканал «360»

А коломенский калач — один из самых любимых и популярных здесь. Он имеет богатую историю и известен в России с XIII века. Готовят для посетителей также папушники и еще много других угощений.

И все это — в стенах отреставрированного памятника середины XIX века. По старинным чертежам в музее воссоздали калачную печь, которую топят березовыми дровами без коры. Это придает изделиям особую белизну. Процесс приготовления показали для «360».

«В печи — 300 градусов, и они будут выпекаться около 70 минут. Калачи готовы. И сейчас мы будем делать такой средневековый фастфуд. У нас есть для этого фаршированный гусь, есть паштет с печенью гуся. И еще приготовили селедку. Александр Пушкин любил калачи с селедкой», — поделилась Наталья Никитина.

Она уверена: вскоре эти сложные времена пройдут, двери музея откроются вновь. Для гостей продолжат рассказывать историю России, угощая их вкусными изделиями.

Источник фото: телеканал «360»

«Возвращайтесь в нашу любимую Коломну. Мы приготовим для вас все истории, подкрепляя их необыкновенными вкусами», — сказал директор.

Когда-то улочки действительно вновь заполнятся туристами. А пока что можно насладиться свежей выпечкой.