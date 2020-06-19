Подмосковье открылось для туристов после перерыва. Коломна уже принимает гостей

После снятия ограничений Подмосковье поэтапно стало готовиться принять у себя туристов. Традиционно одним из главных направлений остаются исторические города. Сегодня губернатор проверил благоустройство Коломны и встретился там с предпринимателями в сфере туризма. Говорили о поддержке отрасли.

С января прошлого года в Коломне появился координационный совет по развитию туризма. В состав вошли 33 организации. Это гостиницы, музеи и не только. За последний год округ посетили 1,4 миллиона человек. Из них две тысячи — иностранцы.

Андрей Воробьев пообщался с представителями туристического бизнеса.

Рад вас поприветствовать в нашей солнечной гостеприимной Коломне. Очень приятно, что мы в очередной раз встречаемся. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы все наши города вздохнули в части туризма, малого и среднего бизнеса, услуг. Для нас все это имеет, конечно, определяющее значение Андрей Воробьев.

Здесь туристы могут найти 554 памятника истории и культуры, заповедник «Коломенский Кремль», 35 музеев, 49 храмов, шесть мест для рыбалки, экоферму, зоопарк, 19 объектов развлечений, конные клубы, горнолыжный комплекс и многое другое.

Сегодня Андрей Воробьев отметил, что туризм поддержат всеми возможными способами. Серьезный ущерб важной для региона отрасли нанесла пандемия.

Один из участников встречи, фермер Сергей Балаев, уверен, что в Подмосковье удобно заниматься сельским хозяйством. Сам он разводит крокодилов и улиток.

Министерство сельского хозяйства напишет вам бизнес-план, а в Министерстве туризма еще помогут с документами. И вам, конечно, останется предпринимать действия для того, чтобы все развивать. Московская область, на мой же взгляд, но пусть не обижаются другие регионы, — это самое лучшее место, где надо работать Сергей Балаев.

К федеральным мерам помощи, таким, как снижение страховых взносов и получение кредита под 0% на зарплаты сотрудникам, добавился ряд региональных.

Например, это отсрочка по уплате аренды с 1 марта до 1 октября этого года. Снизили налог на прибыль — уже до 2022-го. Затраты на оборудование компенсируют.

А по итогам прошлого года Подмосковье заняло третье место в национальном туристическом рейтинге после Москвы и Санкт-Петербурга, обойдя главные российские зоны отдыха — Крым и Краснодарский край.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что очень важно «провести это лето с душой».

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».