Международные сборы по программированию объединили участников из 15 стран

Перед участниками стоит задача — преодолеть пять соревновательных раундов. Для этого они слушают лекции онлайн, разбирают задания вместе с тренерами, создают самые сложные коды. На решение дается четыре часа.

Источник фото: телеканал «360»

Обучение в самых сложных дивизионах ведется на английском языке. Для тех, кто только планирует погрузиться в IT-мир, параллельно проходит всероссийский учебный фестиваль «Ру код». Присоединиться к нему можно на любом из трех этапов — и в финале поучаствовать в чемпионате. Онлайн-формат продиктован пандемией, зато дарит возможность участникам заявить о себе уже сейчас в сфере IT-технологий.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень многие компании и бизнес обращают на них внимание, и, конечно же, они получают приглашения на разные стажировки, практики. Мы не просто образование ради образования, а это образование, которое востребовано текущим бизнесом. Мы все-таки хотим, чтобы у наших участников появлялись новые возможности, лифты социальные», — подчеркнул директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

Источник фото: телеканал «360»

Количество участников уже перевалило за несколько тысяч, но точная цифра станет известна в финале. Организаторами являются 15 сильнейших учебных заведений России. Они создали уникальную онлайн-систему, которая позволяет бесплатно участвовать в фестивале из любой точки. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте. Сборы продлятся до 12 сентября.