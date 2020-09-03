Студентам разъяснили правила ношения масок в вузах

Все студенты и преподаватели должны носить маски, исключение составляют только творческие вузы. При этом преподавателям разрешается снять средство защиты, но сделать это можно только во время лекции.

«Есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах», — сказал Фальков.

Ограничения числа студентов на лекциях в методических рекомендациях не предусмотрено, однако некоторые вузы сами ввели ограничительный порог — 50 студентов.

«В лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Многие вузы ввели все-таки ограничения. Если, допустим, на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн», — сказал Фальков.

Региональные вузы при необходимости будут возвращаться на дистанционное обучение.