Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Солнечногорске

Первый день суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» стартовал на площадке Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. За призовые места и участники из Подмосковья.

«У нас открылся долгожданный суперфинал. Мы его действительно долго ждали и переживали, что его придется отменить или делать в каком-то другом формате. Но нам удалось, соблюдая все меры предосторожности, собрать все-таки участников. Для нас это было очень важно. Сейчас у них начинается самое серьезное испытание — из 300 лучших мы должны отобрать 100 победителей», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди участников есть представители 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Завершающий этап конкурса продлится 6 и 7 сентября. За эти два дня участникам нужно будет показать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях. В итоге жюри выберет 100 победителей проекта.

«Проведение всех оценочный мероприятий в один день — это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их учение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы», — отметил председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» — 42%. В финансовом секторе выступает 21% участников. Затем идут здравоохранение — 10%, промышленность — 9%, строительство, транспорт и логистика — 7%. Еще 6% представляют торговлю, 4% — сферу услуг, а госуправление — 1%.

На церемонии открытия суперфинала участникам раздали сертификаты на обучение в любом вузе России на один миллион рублей. Девять суперфиналистов уже получили новые назначения, а к остальным присматриваются работодатели. Кроме того, 100 победителей проекта «Лидеры России" получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны и руководителей крупных корпораций.