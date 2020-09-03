Региональные вузы сами будут принимать решение о возврате онлайн-обучения

«Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения», — сказал Фальков. Как отметил министр, нужно проработать разные сценарии того, как будет развиваться ситуация в стране. Кроме того, Фальков подчеркнул, что важно также не допустить появления очагов распространения коронавируса в общежитиях и в университетах.

Глава Минобрнауки также рассказал, что более четырех миллионов студентов приступили к обучению в вузах в новом учебном году.

В России подготовили правила размещения студентов в общежитиях в условиях эпидемии COVID-19. При этом ряд правил будет действовать и после заселения студентов. Вузы будут руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора при организации проживания студентов.