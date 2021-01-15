Медики будут дежурить у купелей во время Крещения в Подмосковье

«Во время крещенских купаний во всех организованных местах будут находиться медицинские работники, а это порядка 220 площадок. Они готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если она потребуется», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Будут задействованы сотрудники скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, врачебно-сестринские бригады.

Медики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Воздержаться от купания следует людям с обострениями хронических заболеваний, также не рекомендуется окунаться пациентам с сахарным диабетом. Врачи крайне не рекомендуют выпивать алкогольные напитки как до, так и после купания. В местах проведения купаний будут следить за соблюдением социальной дистанции.

Праздник Крещения Господня отмечают в ночь с 18 на 19 января. В Подмосковье развернут около 75 торговых мест с горячим чаем, а вблизи водоемов будут работать полевые кухни.