Около 260 дорог, ведущих к церквям и водоемам, подготовят в Подмосковье на Крещение

Дороги расчистят от снега и грязи. В порядок приведут остановки и тротуары 55 городских округов. Накануне крещенских купаний подготовят более 256 подъездных путей.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в преддверии крещенских купаний расчистят свыше 380 километров.

Также будет обеспечена уборка прилегающей инфраструктуры после праздника Алексей Гержик.

Традиционно купания организуют в ночь с 18 на 19 января. К ним смогут присоединиться все желающие. Для жителей Подмосковья обустроят около 220 мест купаний.

Среди них будут 79 купелей, 75 площадок на прудах и еще 66 — на открытых водоемах. Для водителей подготовят парковки.

В крещенскую ночь в Подмосковье будет облачно, а температура воздуха может достигать -14 градусов. Список мест для купаний опубликовали на сайте.