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    13 января 2021, 12:24

    Около 260 дорог, ведущих к церквям и водоемам, подготовят в Подмосковье на Крещение

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Перед Крещением в Подмосковье подготовят около 260 дорог, ведущих к храмам и местам для купаний. На всех подъездных путях проверят тротуары и остановки.
    Около 260 дорог, ведущих к церквям и водоемам, подготовят в Подмосковье на Крещение

    Дороги расчистят от снега и грязи. В порядок приведут остановки и тротуары 55 городских округов. Накануне крещенских купаний подготовят более 256 подъездных путей.

    Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, в преддверии крещенских купаний расчистят свыше 380 километров.

    Также будет обеспечена уборка прилегающей инфраструктуры после праздника

    Алексей Гержик.

    Традиционно купания организуют в ночь с 18 на 19 января. К ним смогут присоединиться все желающие. Для жителей Подмосковья обустроят около 220 мест купаний.

    Среди них будут 79 купелей, 75 площадок на прудах и еще 66 — на открытых водоемах. Для водителей подготовят парковки.

    В крещенскую ночь в Подмосковье будет облачно, а температура воздуха может достигать -14 градусов. Список мест для купаний опубликовали на сайте.