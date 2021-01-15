Подмосковные автобусы будут работать до 2 часов ночи на Крещение

Всего на линии выйдут около 1,7 тысячи областных автобусов. На них удастся добраться до купелей и храмов. Это отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут Анна Кротова.

На Крещение задействуют более 40 перевозчиков общественного транспорта. Для жителей на территории Подмосковья обустроят около 220 мест купаний.

Накануне праздника проверят исправность автобусов, состояние дорог, отопительных систем. С водителями проведут инструктаж по соблюдению правил движения в трудных погодных условиях.

Весь список маршрутов, ведущих к местам купаний, разместили на сайте областного Минтранса.