15 января 2021, 09:54
Полевые кухни и около 75 палаток с чаем подготовят в Подмосковье на Крещение
Около 75 торговых мест с горячим чаем будут работать в Подмосковье на Крещение. Там же удастся найти кофе, а вблизи водоемов развернут полевые кухни.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что палатки будут работать в 53 городских округах.
После ледяной воды в торговых пунктах можно будет согреться, выпить горячий чай, травяные отвары или кофе, перекусить
Сергей Воскресенский.
Также жителям предложат выпечку и бутерброды. В этом году на Крещение откроют около 220 мест для купания.
Сергей Воскресенский рассказал, что торговые павильоны будут работать с соблюдением санитарных правил. Например, станут следить за соблюдением социальной дистанции и дезинфекцией поверхностей каждые один-два часа.
Ранее полный список мест для купаний опубликовали на портале welcome.mosreg.ru.