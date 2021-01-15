Полевые кухни и около 75 палаток с чаем подготовят в Подмосковье на Крещение

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что палатки будут работать в 53 городских округах.

После ледяной воды в торговых пунктах можно будет согреться, выпить горячий чай, травяные отвары или кофе, перекусить Сергей Воскресенский.

Также жителям предложат выпечку и бутерброды. В этом году на Крещение откроют около 220 мест для купания.

Сергей Воскресенский рассказал, что торговые павильоны будут работать с соблюдением санитарных правил. Например, станут следить за соблюдением социальной дистанции и дезинфекцией поверхностей каждые один-два часа.

Ранее полный список мест для купаний опубликовали на портале welcome.mosreg.ru.