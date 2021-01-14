Крещенские купания: народная традиция глазами спасателя

Мы отправились к одному из самых популярных мест для крещенских купаний — купелям Новоиерусалимского монастыря.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз сотрудникам МЧС будет сложнее, чем обычно. Придется следить за соблюдением социальной дистанции. Прогнозируют, что желающих искупаться в этом году будет немало.

Подробности — в сюжете «360».