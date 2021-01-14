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    14 января 2021, 00:02

    Крещенские купания: народная традиция глазами спасателя

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    В Московской области к празднику Крещения Господня оборудуют свыше 220 купелей. Из-за пандемии появится ряд новых правил — так, на пути к каждой иордани будет нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. «360» решил выяснить, как сотрудники МЧС относятся к крещенским купаниям?
    Крещенские купания: народная традиция глазами спасателя

    Мы отправились к одному из самых популярных мест для крещенских купаний — купелям Новоиерусалимского монастыря.

    Крещенские купания: народная традиция глазами спасателя | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В этот раз сотрудникам МЧС будет сложнее, чем обычно. Придется следить за соблюдением социальной дистанции. Прогнозируют, что желающих искупаться в этом году будет немало.

    Подробности — в сюжете «360».