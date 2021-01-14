14 января 2021, 00:02
Крещенские купания: народная традиция глазами спасателя
В Московской области к празднику Крещения Господня оборудуют свыше 220 купелей. Из-за пандемии появится ряд новых правил — так, на пути к каждой иордани будет нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. «360» решил выяснить, как сотрудники МЧС относятся к крещенским купаниям?
Мы отправились к одному из самых популярных мест для крещенских купаний — купелям Новоиерусалимского монастыря.
В этот раз сотрудникам МЧС будет сложнее, чем обычно. Придется следить за соблюдением социальной дистанции. Прогнозируют, что желающих искупаться в этом году будет немало.
Подробности — в сюжете «360».