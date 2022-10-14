Мастер-класс с Дмитрием Маликовым прошел для учеников школы искусств в Жуковском | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 10:07 Поделиться Telegram

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Viber Мастер-класс с Дмитрием Маликовым прошел для учеников школы искусств в Жуковском

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Юные воспитанники детской школы искусств№ 1 Жуковского выступили на одной сцене с народным артистом России Дмитрием Маликовым. Он проведет мастер-классы в 10 округах региона этой осенью.

«Такие встречи с известными людьми очень нужны и важны детям, они их мотивируют выходить на большую сцену, достигать успехов и, в конечном итоге — много трудиться», — поделился артист.

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Мастер-класс в Жуковском посетили дети и педагоги из учреждений Раменского, Люберец и Лыткарино. К совместному выступлению они готовились больше месяца. Так, ученица отделения фортепиано сыграла с Дмитрием Маликовым его песню «Ночь в Мадриде».

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Этой осенью музыкант посетит 10 округов Подмосковья. В Жуковском он побывал впервые и высоко оценил талант ребят.

«Наши учащиеся участвуют в рейтинговых конкурсах Министерства культуры Московской области. За последний год у нас стало 110 победителей и лауреатов таких конкурсов», — поделилась директор ДШИ Елена Меденцева.

Сейчас в школе трудятся 80 педагогов. Они учат около 900 детей. В этом декабре учреждение отметит 70-летний юбилей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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