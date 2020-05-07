Маска от А до Я: сотрудники НИИ эпидемиологии научили правильно носить средства индивидуальной защиты

«Это правильно — масочный режим. Маски нужны обязательно. Конечно, надо правильно их надевать. Нужно следить, если она увлажнилась и так далее. Если у вас кашель, вам нужно поменять ее, потому что она может сама быть резервуаром микробов, вирусов», — отметил советник директора центрального НИИ эпидемиологии по научной работе, академик РАН Виктор Малеев.

Это абсолютно правильное решение, очень большое количество заболевших, очень большое количество бессимптомных носителей, то есть инфицированных, но в настоящий момент не проявляющих никакую симптоматику. Конечно, возможность заражения очень высока. И даже на улице Татьяна Руженцова руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук

Академик РАН Виктор Малеев добавил, что маска нужна даже в том случае, если ты просто вышел выкинуть мусор.

«Как только ты вышел из квартиры и в лифт зашел, мусор даже выкидываешь где-то у себя в подъезде — в любом случае маску надо надевать. Неизвестно, с кем ты там столкнешься, ты же не можешь знать — сосед вышел, а здоровый он или больной, тем более у нас сейчас очень много бессимптомных больных. То есть симптомов нет, а он все равно может быть опасен», — сказал Виктор Малеев.

Он также добавил, что лучше использовать одноразовые маски, а многоразовые нужно тщательно обрабатывать.

«Конечно, маски лучше одноразовые. Многоразовые — кипятком стирать и потом проглаживать утюгом. Но надевать надо не так, как я вижу сейчас носят маски: нос открыт, рот открыт, продавцы — для вида на подбородке маска. Маска должна не бороду закрывать, она должна нос и рот закрывать, защищать органы дыхания», — подчеркнул академик РАН Виктор Малеев.

Источник фото: pixabay.com

«Единственным средством, которое может быть в качестве экрана или предотвращения заражения коронавирусной инфекции, может быть маска. Но маски бывают абсолютно разные. Одно дело медицинские респираторы, когда люди ухаживают или проводят лечебные мероприятия у больных коронавирусной инфекцией. А другое дело — защита верхних дыхательных путей и слизистых, эту маску нужно менять каждые 2 часа», — сказал заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор, врач-инфекционист Александр Горелов.

Жителям рекомендуется в местах общего пользования надевать не только маски, но и перчатки. Ранее об этом говорил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Надо руки мыть, но вы же не всегда можете это сделать. Проще, конечно, перчатки. Особенно в магазине, вы не знаете, кто что трогал до вас. Надо перчатки резиновые, которые легко утилизируются. Нужно обязательно использовать дезинфицирующие средства Виктор Малеев советник директора центрального НИИ эпидемиологии по научной работе, академик РАН

«Большинство стран Европы идет по этому пути, ослабляя карантинные мероприятия, но будут придерживаться тех же самых мер — ношения резиновых перчаток при посещении общественных мест, масок. Гигиена рук должна быть соответствующей, гигиена верхних дыхательных путей. Сняв маску, мы должны промыть носовые ходы тем же самым мыльным раствором или просто водопроводной водой. Таким образом мы снижаем риск инфицирования или встречи с коронавирусом. И пока нет вакцины, альтернативы гигиеническим мерам нет», — подчеркнул заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондет РАН Александр Горелов.