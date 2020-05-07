От чумного доктора до символа 2020 года: удивительный путь медицинских масок

В эпоху вирусных инфекций медицинская маска является обязательным средством защиты у врачей. Теперь же, во время пандемии коронавируса, она станет необходимым атрибутом и у простых людей. А ведь придумали ее относительно недавно. Рассказываем об истории медицинской маски — откуда взялась в современном виде и зачем чумным докторам нужны были длинные клювы.

Удивительно, но такой простой на первый взгляд атрибут, как медицинская маска, появился в жизни людей относительно недавно. В 1890-х годах зафиксированы первые случаи применения хирургами современных масок. Изобретение приписывают польскому врачу Йоханну Микуличу-Радецкому и французу Полю Бержеру.

Дело в том, что только в XIX веке благодаря Луи Пастеру стала активно развиваться микробиология и наука о вирусах. До этого большинство врачей даже не знали о мелких переносчиках заразы, которые могут передаваться воздушно-капельным путем. Медики не понимали, какой опасности подвергают себя и пациента, работая с открытыми ранами.

В Китае во время эпидемии гриппа в 1910-м люди стали массово изготавливать маски — складывали кусок марли в несколько слоев и завязывали на затылке. Только в 1920-х годах, после пандемии испанки, самой масштабной в истории человечества, ношение масок стало обязательным для врачей в европейских больницах. И уже во второй половине ХХ века маски начали производить в промышленном масштабе и для простых людей.

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Прототипы масок встречались и в добактериологическую эпоху. Даже когда люди еще ничего не знали о вирусах, врачи смутно догадывались, что болезнь может витать где-то в воздухе и передаваться от одного человека к другому. Такие идеи встречались еще в трудах Гиппократа и других древнегреческих ученых.

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Пожалуй, самым известным древним аналогом медицинской маски можно считать кожаные с клювом, которые носили средневековые доктора во время эпидемии чумы. В том виде, в котором такая маска известна в массовой культуре, ее придумал в XVII веке французский медик Шарль де Лорм. Ему же принадлежит изобретение кожаного костюма для чумных докторов, который включал в себя плащ в пол, узкие брюки и перчатки (чем не аналог современного комбинезона, который надевают врачи-инфекционисты?).

Но зачем нужен был такой причудливый клюв? Как уже упоминалось, человечеству тогда не были известны вирусы-переносчики. При этом люди не могли не замечать, как стремительно чума распространяется, и поэтому старались хоть как-то себя защитить.

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Причем эти защитные меры были связаны не столько с медициной, сколько с мистикой: считалось, что такая маска должна отпугивать темные силы. Но и практическое значение у клюва было: чтобы оградить себя от чумного смрада и запаха разлагающихся трупов, доктора набивали клюв разными лекарственными травами.

Медицинские маски сегодня

В наши дни маски нужны в первую очередь для того, чтобы предотвратить распространение вирусов. Поэтому их рекомендуется носить уже заболевшим, чтобы зараза не передавалась окружающим воздушно-капельным путем. А если учитывать, что тот же коронавирус может передаваться и от бессимптомного переносчика, потребность в масках возрастает.

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Существует множество разных видов средств защиты дыхательных органов — от простых тканевых масок до респираторов с фильтрами. Хирурги используют специальные маски с дополнительным противожидкостным слоем, чтобы защитить еще и кожу лица при проведении операций.

Спрос на медицинские маски значительно увеличился в период пандемии коронавируса. Более того, доктора считают, что и после эпидемии маски прочно войдут в повседневный быт каждого человека. В некоторых странах, кстати, это уже давно произошло. Например, в Китае в любое время года многие люди ходят по улице в респираторах. Правда, связано это не столько с вирусами, сколько с загрязненным воздухом.