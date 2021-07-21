Благодарность за спасение жизней. Льготу на покупку квартир дали еще 11 врачам из Подмосковья

Врачей, получивших льготу на покупку жилья, стало еще больше в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев вручил 11 новых свидетельств по программе «Социальная ипотека». Ее цель — поддержать уникальных работников, среди которых и педагоги, ученые, тренеры.

Сертификаты получили специалисты из Коломны, Королева, Мытищ, Химок, Сергиева Посада, Одинцова, Реутова. Теперь врачи смогут купить квартиру на льготных условиях.

Для меня большая честь встречаться с вами — людьми, которые очень долгое время не просто находятся на передовой, как сейчас говорят, но и проявляют все свои лучшие качества Андрей Воробьев.

Воробьев напомнил, что Московская область — это большой мегаполис, которому очень нужны врачи.

«Благодаря тому, что у нас профессиональные врачи, в разных географических локациях, районах действуют поликлиники, в которых выполняют очень важную работу — спасают жизни», — отметил губернатор.

Среди врачей, получивших льготу по «Социальной ипотеке» со дня ее начала, больше всего терапевтов, фельдшеров скорой помощи, педиатров, реаниматологов, гинекологов, хирургов, неврологов, ортопедов, офтальмологов и рентгенолаборантов.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы.

Мне очень приятно, что я могу сегодня вручить сертификаты. Задача — сделать так, чтобы вы по-настоящему выбрали квартиру, которая вам по душе Андрей Воробьев.

За пять лет медикам Подмосковья выдали 1085 сертификатов на покупку жилья. В этом году вручат еще 160.

В чем уникальность?

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

До конца года власти Подмосковья вручат 361 свидетельство по «Социальной ипотеке», из которых 160 получат врачи, еще 110 — педагоги, 85 — ученые, а шесть — тренеры.

Критерии отбора

Чтобы врач смог заявиться на участие в программе, ему нужно учесть основные правила.

У него должно быть российское гражданство, а стаж работы в стране по специальности — не менее трех лет.

Еще одно требование — наличие ученой степени или одной из трех квалификаций: первой, второй, высшей.

При этом участковые педиатры и терапевты, анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи могут не иметь категории.

Возраст для женщин — до 45 лет, а для мужчин — до 50. Еще один критерий — обязательство 10 лет работать в регионе.

И последний — отсутствие у семьи жилья в Подмосковье или обеспеченность им менее муниципальной нормы.