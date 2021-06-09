Еще 31 врач из Подмосковья купит жилье по социальной ипотеке

Льготу на покупку жилья дали еще 31 врачу в Московской области. Они смогут приобрести квартиру по программе «Социальная ипотека», которую пять лет назад ввел глава региона Андрей Воробьев.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

Церемонию вручения сертификатов провели с заместителем министра здравоохранения области Ниной Свешниковой.

Нам особенно приятно вручить сертификаты в преддверии Дня медицинского работника. Эта программа помогает обеспечивать жильем. На прошлой неделе вручили 60 сертификатов Нина Свешникова.

Сегодня свидетельства передали врачам из Видного, Химок, Королева и многих других городских округов Подмосковья.

Льготу получил и анестезиолог-реаниматолог, работающий в Щелковском перинатальном центре. Евгений Скачек приехал из Тверской области и трудится в регионе уже 11 лет.

«В Подмосковье беспрецедентные меры для поддержки для медицинских специалистов. У меня жена и дети — на данный момент мы снимаем жилье, но благодаря соципотеке обретем собственное. Мы уже присмотрели трехкомнатную квартиру», — поделился он.

Как это работает?

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.

А до конца года сертификаты на приобретение жилья получат 160 медицинских работников.