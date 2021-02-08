Еще 160 врачей из Подмосковья получат льготу на покупку жилья в течение года
Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, льготные свидетельства на покупку жилья получат врачи, фельдшеры, лаборанты.
Программа позволяет нам обеспечить жильем медицинских специалистов, уже работающих в системе здравоохранения Подмосковья
В Московской области правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, спортсмены. Уже несколько лет программа «Социальная ипотека» привлекает в регион квалифицированных специалистов.
Стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.
«За последние пять лет в Подмосковье свидетельства на покупку жилья получили 1084 медицинских работника», — подчеркнула Стригункова.
Программа «Социальная ипотека» стала работать в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева.
А до 2022 года жители Московской области смогут купить жилье по программе «Семейная ипотека».