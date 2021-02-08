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    08 февраля 2021, 14:08

    Еще 160 врачей из Подмосковья получат льготу на покупку жилья в течение года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 160 врачам из Подмосковья помогут купить жилье в 2021 году. Они примут участие в программе «Социальная ипотека», дающей льготу на приобретение квартиры.
    Еще 160 врачей из Подмосковья получат льготу на покупку жилья в течение года | Изображение 1

    Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, льготные свидетельства на покупку жилья получат врачи, фельдшеры, лаборанты.

    Программа позволяет нам обеспечить жильем медицинских специалистов, уже работающих в системе здравоохранения Подмосковья

    Светлана Стригункова.

    В Московской области правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, спортсмены. Уже несколько лет программа «Социальная ипотека» привлекает в регион квалифицированных специалистов.

    Стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

    «За последние пять лет в Подмосковье свидетельства на покупку жилья получили 1084 медицинских работника», — подчеркнула Стригункова.

    Программа «Социальная ипотека» стала работать в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева.

    А до 2022 года жители Московской области смогут купить жилье по программе «Семейная ипотека».