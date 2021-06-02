Льготу на покупку жилья в Подмосковье получили еще 60 врачей
Еще 60 медицинским работникам из Подмосковья дали льготу на покупку своего жилья. Ее можно получить по программе «Социальная ипотека», несколько лет назад введенной губернатором Андреем Воробьевым.
Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.
Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.
А это означает, что первоначальный взнос, 50% всей стоимости, оплачивает Московская область. Но оставшаяся сумма тоже за регионом. На участнике программы остаются лишь проценты — несколько тысяч рублей в месяц.
Сертификаты вручила заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова. Их получили сотрудники больниц и службы скорой помощи.
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Программа «Социальная ипотека» работает с 2016 года — тогда ее запустили по решению губернатора Андрея Воробьева.
Основные требования к участникам: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья.