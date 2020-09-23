«Мир счастья и искусства». Легендарный музыкальный колледж в Пушкино получил вторую жизнь

История этого колледжа началась в 1966 году. Юбилей он отметит в апреле — уже в новых стенах. После пожара, вспыхнувшего еще четыре года назад, губернатор Андрей Воробьев принял решение возвести новый корпус и разместить в нем Пушкинскую детскую музыкальную школу.

Это легендарный колледж. Его преподаватели, выпускники работают в самых разных местах — будучи одаренными и талантливыми людьми, учат следующие поколения. То, что мы с вами сделали, — новый уровень. Это и современное здание, и современные классы Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что на территории колледжа располагалась уже обветшавшая Детская музыкальная школа. Она нуждалась в новых стенах и получила их.

«Она очень-очень старенькая была. Однажды я посетил ее здесь, во дворе. Ребята играли на инструментах, а преподаватели очень внимательно готовили тех, кто увлекается музыкой. Но форма — изба, которой была тысяча лет в обед, конечно, разочаровывала», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что теперь в каждый класс закупили современные музыкальные инструменты. При этом главное, по его словам, — педагоги. Здесь они легендарные, отметил губернатор. Сегодня перед ними и ребятами также выступил Игорь Бутман. Сначала его представил Андрей Воробьев.

«У меня есть друг — Игорь Бутман. И мы сегодня специально его попросили приехать. Он в детстве увлекался музыкой и хоккеем. Причем больше хотел играть в хоккей. А получил признание как народный артист. И я хочу, чтобы все вы получили признание и в музыке, и во всем том добром, что делаете», — сказал он.

Вместе с Бутманом и Воробьевым ребята из колледжа исполнили песню «Подмосковные вечера». Народный артист России играл на саксофоне.

Здесь, в замечательном колледже, вы получите знания, будете играть и выступать — поедете в область, Москву, Петербург, а затем увидите и весь мир! Перед вами откроется огромный мир музыки, счастья и искусства. Я желаю вам всего самого доброго и побед! Игорь Бутман.

Воробьев вручил директору колледжа Элле Смеловой сертификат на приобретение системы климат-контроля для рояля. Также он пожелал ребятам и педагогом, чтобы «сбылись все самые смелые мечты».

«И преподавателям — отдельные благодарности. Колледжу 55 лет исполнится в следующем году. Знаю, что есть те, кто практически с первого дня работает. Это заслуживает и уважения, и искренней благодарности. Удачи, ребята, и вперед!», — подытожил Воробьев.

Колледж сгорел в ночь на 4 февраля 2016 года — тогда губернатор посетил Пушкино и встретился здесь с жителями. Он уверил, что дом музыки восстановят, и опроверг слухи о том, что вместо него построят многоэтажки.