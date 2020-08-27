Возродился из пепла. Музыкальный колледж имени Прокофьева возобновляет работу после пожара

В 2016 году в Музыкальном колледже имени Прокофьева в Пушкине произошел сильный пожар. Огонь почти полностью разрушил здание, и ему требовалось полное восстановление. Спустя четыре года все работы почти завершены, 14 сентября колледж снова примет учеников. Об этом стало известно во время прямого эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на телеканале «360».

Сейчас Музыкальный колледж имени Прокофьева почти готов снова принять учеников. После сильного пожара его почти полностью пришлось восстанавливать, но этот процесс организовали быстро, и на сроки не повлияла даже пандемия COVID-19.

«Остались последние штрихи, монтируется последнее оборудование, все классы оснащены современными музыкальными инструментами. Пандемия не помещала, поставку осуществили вовремя. Ждем буквально две недели и начинаем учебный процесс с 14 сентября», — рассказала директор колледжа Элла Смелова.

Вместимость колледжа — до 250 студентов. Одно крыло нового здания занимает детская музыкальная школа, она сможет принять 600 учеников.

«Эта школа — легендарная. Она, я бы сказал, находилась в избенке — в строении, которое безнадежно устарело и пахло сыростью. Педагоги были великолепны. Когда мы строили новый колледж, родители поставили условие — совместить школу и колледж. У нас это получилось», — отметил глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

За четыре года в колледже полностью обновили парк музыкальных инструментов — дорогих и качественных. Теперь каждый ученик может получить новую флейту или скрипку, чтобы потом обзавестись своей и учить мастерству других.

«Все готово. Мы взяли себе две недели, чтобы настроить музыкальные инструменты, подготовиться, чтобы не было никаких случайностей в работе колледжа. Он — кузница наших кадров, особенно подмосковных. 100 выпускников колледжа работают сейчас в наших музыкальных школах в других районах. Колледж даем на педагогической состав, причем очень профессиональный», — подчеркнула министр культуры Московской области Елена Харламова.