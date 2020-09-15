Музыкальный колледж имени Прокофьева открылся в Пушкино

Четыре года назад сильный пожар практически уничтожил Музыкальный колледж имени Прокофьева в Пушкино. Но сейчас все работы по восстановлению уже завершены, а преподаватели знакомятся с новыми учениками.

«Состоялось открытие Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в 2016 году было начато строительство нового здания колледжа, под крышей которого теперь будут работать и колледж, и детская школа искусств — уникальный проект не только для Подмосковья, но и для всей России», — сообщила в Instagram министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что интеграция колледжа и школы поможет сохранить преемственность и единый цикл обучения учащихся. Всего в новом музыкальном учреждении смогут одновременно учиться около 850 человек, из них знания будут получать 250 студентов и 600 школьников.

Предыдущее здание колледжа имени Прокофьева было разрушено пожаром в 2016 году. За четыре года строители возвели объект площадью свыше 5,9 тысячи квадратных метров. Кроме того, в колледже полностью обновили музыкальные инструменты. Теперь учащиеся смогут играть на дорогих и качественных флейтах и скрипках. Все работы велись в рамках национального проекта «Культура».