Легендарный колледж в Пушкино откроют спустя 4 года после пожара. Как он изменился благодаря реконструкции

Ночью в 2016 году сгорел Московский областной музыкальный колледж имени Прокофьева. Но музыка вновь наполнит залы — их восстановили уже на 80%. Завершить все планируют летом.

Колледж Прокофьева — он легендарный. Ему 55 лет будет в следующем году. Когда был пожар, мы приняли решение построить современное здание. Оно стоит более 1,5 миллиарда рублей. А рядом еще находится детская школа — она чуть ли не в старой избе. Тоже ее переносим в современное здание Андрей Воробьев.

А с конца марта колледж перевели на дистанционное обучение. Получать знания продолжили все 210 человек. И все выпускные экзамены для ребят тоже пройдут онлайн.

«Хочется поблагодарить и педагогов со студентами, которые эти 4,5 года провели без собственного здания. Все мы занимались на многих площадках. И такое передвижение по городу, особенно в непогоду, было непростым. Мы с нетерпением ждем здание», — отметила директор колледжа Элла Смелова.

Продолжив восстановление, соблюдение санитарных норм там взяли под особый контроль. Сегодня Андрей Воробьев убедился в выполнении всех правил безопасности.

На стройплощадке работают медсестра и стюард — специалист, отвечающий за самочувствие каждого сотрудника. Строителей разместили в отдельном общежитии. Перед началом смены им выдают комплекты масок и перчаток. Их меняют в течение дня.

Педагоги и студенты

Музыкальный колледж дал работу 93 педагогам. Среди них есть кандидаты наук и профессора. Они делятся мастерством пения, дирижирования, игры на инструментах и многим другим.

Каждый год больше 60% выпускников колледжа поступают на музыкальные отделения в ведущие вузы страны. А студенты — победители международных и всероссийских конкурсов.

В прошлом году учреждение оснастили новыми музыкальными инструментами, закупленными на десять миллионов рублей. В августе колледж получит еще восемь роялей и 65 пианино — на это из бюджета области выделят 68,883 миллиона рублей.

О пожаре в колледже

Колледж сгорел в ночь на 4 февраля 2016 года. Тогда губернатор посетил Пушкино и пообщался с жителями.

Он уверил, что здание восстановят и его площадь будет даже в несколько раз больше сгоревшего. Также опроверг слухи о том, что на месте учреждения построят многоэтажки.

Пожар тушили больше 15 часов. Задействовали 59 человек и 16 машин.