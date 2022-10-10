Конькобежцы из Подмосковья выиграли 14 медалей на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Конькобежцы из Подмосковья выиграли 14 медалей на всероссийских соревнованиях

Читать 360tv в

Более 300 спортсменов из России и Белоруссии приняли участие в «Кубке Коломенского кремля» по конькобежному спорту. Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей разного достоинства.

Реклама

Соревнования проходили с 7 по 9 октября в конькобежном центре «Коломна». В них участвовали как взрослые, так и юниоры в возрасте от 16 лет. Они бежали дистанции на 500, 1000, 1500 и 3000 метров, а также масс-старты. Подмосковье представляли 59 спортсменов. По итогам соревнований в копилке сборной шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых наград.

На дистанции 500 метров среди девушек победу одержала Ксения Сиразева. В этой же дисциплине у парней второе место у Даниила Степченко. Бронза у Марии Сыряной на дистанции 1500 метров среди девушек. Также две медали среди юношей завоевал Даниил Степченко: золото на дистанции 1000 метров и серебро на дистанции 3000 метров.

Женская сборная Московской области принесла в копилку команды пять медалей. Два золота у Ирины Кузнецовой, два серебра у Марины Автономовой, бронза у Елены Ераниной.

Среди мужчин победу на своих дистанциях одержали Даниил Чмутов и Илья Иванов. Бронза у Антона Водиченкова и Максима Шарапова.

Ранее стало известно, что легкоатлет и армрестлер из Воскресенска Алексей Кузнецов стал лучшим в метании копья на играх паралимпийцев в Сочи. А тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян поставил новый рекорд по тяге поезда в Нижнем Новгороде.

Также, сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Этим летом губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе.

0 0 0 0 0 0