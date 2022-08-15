Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

«Ведущие школы должны чувствовать нашу поддержку, поддержку глав для того, чтобы дальше ребята — их сотни, занимаются в каждом муниципалитете — чувствовали поддержку», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев выделил одно из недавних спортивных событий региона — Кубок Овечкина. По его словам, легендарный хоккеист ежегодно объединяет лучшие детские спортивные школы.

«Все-таки хоккей для нашей страны — это особый вид спорта. Финальный матч был очень насыщенным, напряженным, интригующим. За три минуты счет был 6:4. „Спартак“ вел, но ребята 2010 года проиграли 7:6. Но эмоций было хоть отбавляй», — отметил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительства в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.