Подмосковье вошло в тройку лидеров на всероссийской спартакиаде по летним видам спорта | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 09:40 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье вошло в тройку лидеров на всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

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Первая всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходила с 10 августа по 2 октября. Сборная Подмосковья заняла уверенное третье место в общекомандном зачете.

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В событиях спартакиады приняли участие 7200 спортсменов из 82 субъектов России. Московская область стала одним из регионов, которые принимали наибольшее количество стартов.

«У нас прошли соревнования по шести видам спорта, в Москве были представлены еще 20 видов, а на территории Республики Татарстан — 11. Большой честью было принимать эти игры. Мы постарались сделать все, чтобы они прошли на высоком уровне и делегации из других регионов остались довольны приемом и организацией», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Сборная Подмосковья по результатам соревнований вошла в тройку сильнейших, заняв третье в место в командном зачете. Регион представляли 549 спортсменов, которые состязались в 38 видах спорта.

«На счету нашей сборной 96 медалей — 34 золотых, 21 серебряная и 41 бронзовая. Я благодарю всех членов нашей команды и тренерский штаб за хорошую работу», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Спортсмены Московской области заняли первое общекомандное место в дисциплинах гандбол (мужчины) и пулевая стрельба, второе общекомандное место в бадминтоне, баскетболе 3×3 (женщины), боксе, гольфе, конном спорте, прыжках в воду, регби-7 (женщины), серфинге, синхронном плавании, современном пятиборье, хоккее на траве (мужчины и женщины). Третье общекомандное место в гребном слаломе, греко-римской борьбе, легкой атлетике, пляжном волейболе, скейтбординге, теннисе, фехтовании и художественной гимнастике.

Этим летом губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе.

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