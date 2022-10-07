Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 09:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации

Читать 360tv в

Сергей Агаджанян первым в истории так далеко и так быстро протащил поезд весом 134 тонны. За 1 минуту 49 секунд тяжелоатлет сдвинул состав на 30 метров и 60 сантиметров, и это — новый рекорд.

Реклама

Мероприятие провели ночью на станции метро Пролетарская Нижнего Новгорода. Люберецкий атлет состоит в богатырском движении «Сильнейшая нация мира» и не первый раз участвует в силовом экстриме. На этот раз он сделал то, что еще никому до него не удавалось. Мало того, что он на 30 метров протащил целый поезд, он еще и усложнил себе задачу: во время буксировки надул и порвал четыре медицинские грелки.

Выполнение трюка проходило без использования специальных приспособлений, таких как лестница и канат. Свой новый рекорд люберецкий тяжелоатлет посвятил Дню силы (это праздник в честь спортсменов силовых видов спорта) и в поддержку военнослужащих России, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что легкоатлет и армрестлер из Воскресенска Алексей Кузнецов стал лучшим в метании копья на играх паралимпийцев в Сочи. Его результат — 30 метров 79 сантиметров. Дальше него снаряд не кинул ни один из соперников. Это золото.

Также, сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Этим летом губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе.

0 0 0 0 0 0