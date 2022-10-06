Спортсмен из Воскресенска победил на играх паралимпийцев в Сочи | 360°

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Спортсмен из Воскресенска победил на играх паралимпийцев в Сочи

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Легкоатлет и армрестлер из Воскресенска Алексей Кузнецов стал лучшим в метании копья. Домой в Подмосковье он привезет высшую награду игр паралимпийцев, которые проходят в Сочи со 2 по 9 октября.

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Результат воскресенского спортсмена — 30 метров 79 сантиметров. Дальше него копье не кинул ни один из соперников. Это золото.

«Вместе со всеми жителями поздравляю Алексея с победой! Именно благодаря таким сильным людям в нашем городском округе с каждым годом растет количество желающих заниматься спортом и вести здоровый образ жизни!» — поздравил с победой глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

По его словам, Алексея знают и любят в городе. Для многих детей и подростков Кузнецов — герой и пример для подражания. Оно и понятно, ведь парень имеет целую россыпь наград международного значения.

В копилке воскресенского атлета серебряные медали Паралимпийских игр в Лондоне и Токио. Он участник эстафеты «Олимпийский огонь» в Сочи, чемпион и призер мировых соревнований в метании копья. Алексей — рекордсмен мира и заслуженный мастер спорта России.

Ранее стало известно, что сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Этим летом губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить развитие детско-юношеского спорта в регионе.

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