Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске нарастит производство

Реконструкцию завершили на кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске. Там увеличили площадь до 22 тысяч квадратных метров. Это позволит значительно увеличить производство, рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Зампред рассказал, что в реконструкцию фабрики вложили 28 миллионов евро.

«Благодаря этому компания рассчитывает увеличить объем производимой в Егорьевске продукции с 18 до 36 тонн кондитерских изделий в год», — сказал Филимонов.

Благодаря реконструкции фабрика также сможет перенести линию шоколада Single Origin из филиала в Латвии обратно в Россию, а также справиться со спросом на новинки — конфеты Charged и мармелад «Злые языки». Генеральный директор Ольга Муравьева отметила, что увеличение мощности — это еще один шаг, говорящий о готовности компании к импортозамещению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки бизнеса, работающих в Подмосковье. Конкурс на некоторые из них стартовал 1 августа.