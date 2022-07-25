Новые меры поддержки предпринимателей введут в Подмосковье

В Московской области начнут действовать две новые меры поддержки предпринимателей. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Воробьев отметил важность такой поддержки.

«Очевидно, что тогда, когда главы работают с предприятиями, бизнесом, посещают их, мы видим эффект. Тема эта принципиально важная. Очевидно это для всех, но не все находят подход, поэтому наша задача — уделять свое личное внимание, особенно отдаленным территориям. Что не так, где мы можем подсказать, чтобы эта активность на территориях, где мы предусмотрели особые условия для ведения бизнеса, тоже была заметна», — подчеркнул глава Московской области.

Поддержка для выхода на маркетплейсы

В регионе запускается конкурс по получению субсидий на компенсацию части затрат для выхода на маркетплейсы. Претендовать могут юрлица и ИП, производящие товары в Подмосковье и продающие их на электронных торговых площадках. Предпринимателям могут возместить не более 50% затрат на комиссию за выход на маркетплейсы, общая сумма — до 500 тысяч рублей.

«Мы эту субсидию предоставляем второй год. В прошлом году у нас 162 компании малого бизнеса получили такую меру поддержки. В этом году планируем, что будет больше», — пояснила Зиновьева.

Она добавила, что в условиях пандемии многие предприниматели Московской области вышли в онлайн-каналы и задачей властей региона было поддержать их.

Поддержка социального бизнеса

Вторая мера поддержки — предоставление грантов социальным и молодым предпринимателям. Как отметила Екатерина Зиновьева, Московская область — лидер в стране по количеству такого бизнеса. В регионе 722 социальных предприятия.

Существует реестр, в который нужно попасть, чтобы получать поддержку. На нее могут претендовать две группы предприятий: те, кто принимает на работу лиц с инвалидностью или людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (если вы берете на работу до 50% таких людей, то вы социальный предприниматель), и производители товаров или услуги, которые несут социальную функцию. Например, изготавливают протезы или обеспечивают работу частного детского сада.

«Обе меры поддержки автоматизированы. Подать заявки можно онлайн через инвестпортал или портал госуслуг», — рассказала министр инвестиций Подмосковья.

Гранты социальным предпринимателям будут предоставлять с 1 августа. Компенсировать можно до 75% от запланированных затрат — до полумиллиона рублей. В приоритете — предприятия из отдаленных городских округов.

Субсидии на социальное предпринимательство начнут предоставлять с 1 сентября. Деньги выделят на аренду, коммунальные услуги, ремонт. Бизнесменам готовы предоставить два миллиона рублей, возместив 85% фактических операционных затрат.

Другие меры поддержки

Продолжают действовать и другие меры поддержки бизнеса, в том числе льготное финансирование системообразующих предприятий. Из 183 таких компаний получить его пожелали 88. Уже 70 компаниям одобрили льготные кредиты на общую сумму 177 миллиардов рублей, а 60 компаний получили кредиты на 168,9 миллиарда, отметила она.

С начала года уже 202 подмосковные компании получили субсидии на приобретение и на лизинг оборудования. Заявок, по словам Зиновьевой, было в четыре раза больше. Деньги начали перечислять уже с сегодняшнего дня.

«Предприниматель может получить 50-процентную компенсацию, если покупает станок, транспортное средство, или 70% первого лизингового платежа», — пояснила министр инвестиций Московской области.

Субсидия предоставляется полностью в электронном виде. Предприниматели получают ее на расчетные счета, а договоры подписываются электронной подписью.

«На сегодня у нас уже 123 проекта по импортозамещению. Все проработаны с точки зрения мер поддержки. Уже 14 компаний из Московской области либо получили льготные займы, либо им их одобрили. А также 14 земельных участков предоставлены бизнесу в аренду за рубль, и по 16 сейчас заявки поданы на портале госуслуг», — добавила Екатерина Зиновьева.

По каждому проекту составляется дорожная карта и намечаются сроки выполнения, подчеркнула министр. В этом году планируют реализовать 23 проекта, в том числе — Серпуховского лифтостроительного завода и «Агротехсервиса» в Лотошине.