29 июля 2022, 12:12
Новые рабочие места появились на кондитерской фабрике в Егорьевске
Реконструкция кондитерской фабрики «Победа» завершилась в Егорьевске. На территории построили новое здание с цехами по производству конфет, вафель и мармелада. Это помогло создать еще 300 рабочих мест.
Источник фото: телеканал «360»
В здании также провели капитальный ремонт, обновили оборудование и коммуникации. Благодаря этому мощности завода увеличились в два раза. В работы инвестировали более 1,7 миллиарда рублей. Реконструкцию сопровождал Центр содействия строительству.
Источник фото: телеканал «360»
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволило снизить давление на предпринимателей.