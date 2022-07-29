Новые рабочие места появились на кондитерской фабрике в Егорьевске

Реконструкция кондитерской фабрики «Победа» завершилась в Егорьевске. На территории построили новое здание с цехами по производству конфет, вафель и мармелада. Это помогло создать еще 300 рабочих мест.

Источник фото: телеканал «360»

В здании также провели капитальный ремонт, обновили оборудование и коммуникации. Благодаря этому мощности завода увеличились в два раза. В работы инвестировали более 1,7 миллиарда рублей. Реконструкцию сопровождал Центр содействия строительству.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволило снизить давление на предпринимателей.