Прием заявок на субсидии и гранты для бизнеса начался в Подмосковье

Конкурс на получение двух мер поддержки бизнеса начался в Подмосковье. Предприниматели смогут подать заявки на гранты и субсидии с 1 августа.

Об этом рассказала зампред правительства области — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Конкурс на получение грантов для социальных предприятий и субсидий для выхода на маркетплейсы стартовал в Подмосковье. Претендовать на поддержку могут предприниматели, зарегистрированные и работающие на территории региона.

«В рамках субсидии на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% затрат текущего года на комиссию и продвижение товаров на маркетплейсах. Максимальный размер субсидии — 500 тысяч рублей», — рассказала зампред.

Чтобы получить грант как социальное или молодое предприятие, необходимо иметь соответствующий статус или вести бизнес сроком до 25 лет, а также вложить в проект не менее 25% собственных средств.

Размер выплат доходит до 500 тысяч рублей. Их можно будет потратить на ремонт, коммунальные услуги или оформление результата интеллектуальной деятельности.

Подать заявку на получение поддержки можно на «Госуслугах». Узнать о других выплатах для предпринимателей — на инвестпортале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей региона.