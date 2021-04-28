Предприятие «Калининградхлеб» из Королева получило Гран-при XII всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2021». Мероприятие проводилось Российским союзом пекарей и Международной промышленной академией при поддержке Минсельхоза РФ.

Комбинат из Королева, выпускающий продукцию под торговой маркой «Королевский хлеб», наградили за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество изделий.

Кроме того, отдельные виды продукции хлебокомбината получили «Большой Кубок». Это хлеб «Деревенский» подовый, батоны нарезной и горчичный «Королевский», изделие хлебобулочное «Чемпион-лидер», пасхальные изделия «Колосок» и «Кулич пасхальный ягодный».

Предприятие «Калининградхлеб» является одним из немногих производителей хлеба в России с более чем 100-летней историей.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщал, что на развитие мукомольной и хлебопекарной отраслей Подмосковья в 2021 году выделили более 230 млн рублей.