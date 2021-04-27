Новые теплицы, сыроварни и фермы увеличат отдачу с каждого гектара в Подмосковье. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время своего ежегодного обращения к жителям. По его словам, регион вовлекает в сельское хозяйство все больше земель, что делает саму отрасль мощной точкой роста.

Еще восемь лет назад Подмосковье вовлекло в сельскохозяйственный оборот лишь 645 тысяч гектаров, а сегодня их 1,1 миллиона.

Сельское хозяйство — заметная точка роста. <…> Сегодня следующая цель — увеличить отдачу с каждого гектара. Когда это происходит? Когда в регионе есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, производства Андрей Воробьев.

Он рассказал, что, например, с одного гектара теплиц Подмосковье получает 14 миллионов рублей и полностью обеспечивает весь столичный регион овощами.

При этом, по словам Воробьева, важно, чтобы фермеры использовали современную технику и новые технологии.

Он напомнил, что сегодня Московская область выпекает и больше всех в стране хлеба, производит больше всего сыра. Воробьев подытожил, что задача каждого главы — находить перспективные сельскохозяйственные проекты и реализовывать их на своих территориях.

Особое внимание должны получать отдаленные территории Московской области.

Мы предложим специальные меры и для отдаленных территорий, которые нуждаются в особом внимании. Их 10, и традиционно там наиболее развито сельское хозяйство. Для тех, кто готов вкладываться и принимать на работу местных жителей, мы одобрили программу поддержки: налоговые преференции и земля по символической цене — почти бесплатно Андрей Воробьев.

Результат этих усилий, по его словам, очевиден: становится больше тех, кто платит налоги именно в Подмосковье.

«За год — полторы тысячи новых предприятий и дополнительно восемь миллиардов в бюджет. Еще раз обращаю внимание глав: все компании, которые работают у вас на территории, должны быть там же и зарегистрированы. Очень важен регулярный диалог с бизнесом, внимание к его запросам», — подчеркнул губернатор.

Сегодня в Подмосковье продолжается строительство «Сырной долины». Она появится в Дмитровском округе. Полностью проект завершат в 2022 году. После этого регион станет одним из самых значимых производителей сыра.