Употребление сладостей связали с риском ранней смерти

Ученые проанализировали связь некоторых продуктов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Выяснилось, что шансы получить гипертонию в раннем возрасте или умереть до 60 лет выше у тех, кто налегает на сладкое.

Международная группа исследователей изучила данные о британцах, собранные в базе UK Biobank. Это долгосрочное исследование, изучающее влияние различных факторов на развитие заболеваний. Речь идет о генетической предрасположенности к болезням и о воздействии окружающей среды, включая питание, курение и так далее.

Для анализа отобрали информацию о 117 тысячах добровольцев возрастом от 37 до 73 лет. Впервые их данные занесли в базу в 2006–2010 годах, сказано в препринте статьи, которая должна появиться в журнале BMC Medicine.

Авторы определили два распространенных стиля питания, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

В первом случае люди употребляли большое количество белого хлеба, масла и кондитерских изделий, включая шоколад. Также они ели мало свежих фруктов и овощей.

Чаще в эту группу входили мужчины, испытывавшие экономические трудности, страдавшие ожирением, курившие и не занимавшиеся спортом.

Риск развития заболеваний сердца и сосудов у них оказался выше, чем у людей старше 60 лет, которые питались более здоровой пищей и не страдали ожирением.

Во вторую группу вошли те, кто употреблял много сладкой газировки, фруктового сока, джемов, а также шоколада, сахара и конфет.

В основном такое питание было характерно для женщин. Большинство из них были физически активны и не курили, однако у многих был повышенный уровень холестерина, избыточный вес, диабет и гипертония.

Таким образом, авторы подтвердили результаты наблюдений, согласно которым сердечно-сосудистые заболевания связаны с употреблением продуктов с большим содержанием сахара.