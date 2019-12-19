Ногинский хлебокомбинат вновь заработает в начале 2020 года

В 2020 году хлебокомбинат в Ногинске возобновит свою деятельность. Последний собственник довел предприятие до банкротства. В ситуацию вмешалась администрация округа, совместно с правительством Подмосковья был найден новый инвестор.

Последний собственник довел предприятие до плачевного состояния: долги по кредитам составляли более 650 миллионов рублей, по зарплате — перед трудовым коллективом — 12 млн рублей. А ведь когда-то завод производил до 30 тонн хлеба в год.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа Игорь Сухин, узнав о ситуации, оказал помощь людям. Работников проконсультировали юристы, рассказали, как правильно себя вести. Была создана специальная комиссия во главе с заместителем Эдуардом Потаповым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, администрация округа приняла активное участие в поиске инвестора. Совместно с правительством Московской области этот вопрос удалось решить, инвестор был найден. Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжелые времена для Ногинского хлебокомбината закончатся уже в 2020 году.

«Это частный инвестор, который имеет опыт работы по выпуску хлебобулочных изделий. Инвестор нового формата, который будет применять новые технологии и выведет предприятие на хороший безубыточный уровень», — рассказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Эдуард Потапов.

Источник фото: телеканал «360»

Уже сегодня предприятие очищают от мусора, перекладывает плитку. Ждут получения электроэнергии и газа. Как только появится горячая вода, цеха начнут отмывать. Будет закуплено недостающее оборудование и, возможно, уже весной на прилавках вновь появится знакомый всем с детства хлеб.

«Предприятие с большой историей, богородский хлеб известен везде, не только в Ногинске и Московской области. Нам бы хотелось успеть к 23 февраля или 8 марта. Первый этап мы запускаем — мелко-штучные изделия, в которых мы удерживаем хорошую долю рынка, дальнейшие планы связаны с производством макаронных изделий», — рассказал представитель инвестора Дмитрий Авдеев.

Источник фото: телеканал «360»

Представитель инвестора уже ведет диалог с работниками хлебокомбината, в ближайшее время им начнут выплачивать заработную плату.

На встрече с представителями министерства сельского хозяйства чиновники заявили, что поддержат инвесторов. Помочь в запуске производства обещали и в администрации Богородского округа.