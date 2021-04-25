Американка пришла в восторг от русской кухни

Американку и по совместительству ресторанного критика Ханну Голдфилд удивила русская кухня. Она написала об одном таком кафе в своей колонке для журнала The New Yorker.

По ее словам, особое впечатление произвели пельмени. Как отметила Голдфилд, блюдо отличается необычным вкусом и формой. В своем обзоре она сравнила их с сотами.

«Я заказала две порции пельменей. <…> Я полагала, что их должно было хватить на несколько приемов пищи, но, сделав первый укус, поняла, насколько ошибалась. Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой», — написала девушка.

Одна из хозяек кафе рассказала, что когда-то увлекалась русской кухней. Это произошло после того, как она попробовала холодец из говяжьего языка и маринованную сельдь. По мнению предпринимателя, именно эти блюда показались ей «умопомрачительными». Также она отметила цыпленка табака по-грузински и икру на черном хлебе.

Критик сообщила, что появление ресторанов с русской кухней помогает американцам не только познакомиться с традициями других стран, но самое главное — бороться с предрассудками.