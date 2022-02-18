Кардиопульт помог дистанционно расшифровать почти 45 тысяч ЭКГ в Подмосковье

Сотрудники кардиопульта, созданного в Подмосковье в прошлом году, дистанционно расшифровали для бригад скорой помощи почти 45 тысяч ЭКГ. Это позволило уже во время выезда к пациентам понять их состояние.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, расшифровки сделали сотрудники кардиопульта — консультационного центра.

Кардиопульт начал работать в конце августа прошлого года. За это время проведено почти 45 тысяч консультаций. В 7% случаев выявили острую сердечную патологию Светлана Стригункова.

Таких пациентов экстренно госпитализировали в сосудистые центры. Благодаря кардиопульту скорая помощь оперативно передает ЭКГ специалистам прямо во время выезда.

Это особенно важно при подозрении на инфаркт у пациента. Кардиопульт начал работать в Московской области благодаря закупке автомобилей с электрокардиографами, у которых есть функция дистанционной передачи ЭКГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион взял курс на масштабную модернизацию в сфере здравоохранения. За прошлый год в регионе закупили более 340 машин скорой и 428 неотложек.