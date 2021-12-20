Более 340 машин скорой и 428 неотложек закупили в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье была закуплена 341 новая машина скорой помощи, в том числе и реанимобили, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В будущем эта служба будет усиливаться и дальше. Отдельно закупили 428 неотложек.

«Они (машины скорой — прим. ред.) оснащены всем необходимым. Наша задача — и дальше усиливать эту службу. Мы видим, насколько востребована сегодня скорая помощь. Это показала пандемия», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что в оказании медицинской помощи был введен новый элемент. Речь идет о неотложках. Таких машин в регионе закупили 428.

«Задача, чтобы наши врачи — участковые, педиатры, терапевты и те, кто нуждается в помощи, — получали ее быстро. А если врач ходит пешком, то эффективность его работы гораздо ниже. <…> Прошу эту программу продолжить в следующем году», — добавил губернатор.

Воробьев уточнил, что все, что касается ремонта станций скорой помощи и строительства новых, также учитывается в целевой программе. В частности, новые подстанции строят в Видном, Кашире, Солнечногорске и Ногинске.

«Важно с первых дней нового года приступить к реализации этих важных направлений. Напоминаю, что с 1 января у нас введены доплаты водителям скорой и неотложной помощи», — подчеркнул глава региона.

В связи с этим он попросил Минздрав и главных врачей подмосковных медучреждений предпринять все необходимые меры, чтобы обещанное было исполнено.