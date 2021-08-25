Сотни машин неотложной помощи закупили для больниц Подмосковья. Они нужны для вызова участковых врачей на дом. За август поставят 234 автомобиля, из которых 101 вручил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что регион взял курс на масштабную модернизацию в сфере здравоохранения.

Губернатор рассказал, что вручение новых машин неотложной помощи стало доброй традицией. До конца года купят еще 177 автомобилей.

Мы приняли решение о радикальном усилении неотложной помощи, чтобы мобильность у нас на большой территории всегда соответствовала самым современным стандартам Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что это важно для диагностики заболеваний и спасения жизней, а значит, основная задача — наращивать темп модернизации.

«Общаясь с жителями на разных территориях Подмосковья, я вижу, что тема здравоохранения по многим причинам сейчас выходит на первое место. Мы приняли программу серьезной модернизации на основе обращений и реальной ситуации», — объяснил Воробьев.

Основные акценты

Особое внимание уделят улучшению медицинских центров, закупке нового оборудования и поставкам машин для врачей.

Вы все прекрасно понимаете, какое значение имеют МРТ, КТ, рентген, маммография. Должен признаться, что у нас пока еще есть аналоговое оборудование прошлого века. Но мы намерены расстаться с ним в большинстве случаев за три года Андрей Воробьев.

Он поблагодарил врачей Подмосковья за работу, самоотдачу и добросовестный труд.

«В последнее время на нашу систему здравоохранения легли особые ответственность и нагрузка. И я знаю, что абсолютное большинство день и ночь были в красных зонах, оставались на посту», — сказал губернатор.

Он напомнил, что был съезд «Единой России», где президент подчеркнул важность ключевых социальных направлений.

«Здрав — как раз то самое направление, которым занимаетесь вы, которым занимаемся мы. И у меня сегодня очень приятная миссия — вручить нашим территориям эти машины. Пусть они помогают, спасают жизни и оказываются тогда, когда человеку сложно, плохо, нужна помощь», — подытожил Воробьев.