Сотни новых аппаратов ЭКГ получили бригады скорой помощи в Подмосковье

Новое оборудование — 347 портативных электрокардиографов — получила Московская областная станция скорой медицинской помощи в 2021 году. Приборы оснащены сим-картами, с их помощью можно оперативно передать кардиограмму и получить результат от профильного специалиста кардиоцентра у радиопульта, где расшифровываются переданные бригадами скорой помощи данные.

«Кардиопульт позволяет бригаде более точно установить диагноз и принять решение о дальнейшей госпитализации пациента. За сутки специалисты передают порядка 600 результатов расшифрованных данных электрокардиограмм. А с начала работы кардиопульта врачами-кардиологами расшифровано более 35 тысяч кардиограмм», — рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стриугнкова.

Она уточнила, что, по результатам проведенных консультаций, в 78% случаев сердечную патологию у пациентов не выявляли, поэтому госпитализация не требовалась.

Благодаря такому взаимодействию, медики могут вовремя найти симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больных. Это особенно важно для пациентов, у которых подозревают инфаркт — их важно быстро доставить в стационар.

Новые аппараты ЭКГ уже поступили на подстанции скорой помощи — их используют в работе медицинских бригад.