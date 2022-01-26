Сотни новых аппаратов ЭКГ получили бригады скорой помощи в Подмосковье
Бригады скорой помощи в Московской области получили 347 новых портативных аппаратов ЭКГ
Новое оборудование — 347 портативных электрокардиографов — получила Московская областная станция скорой медицинской помощи в 2021 году. Приборы оснащены сим-картами, с их помощью можно оперативно передать кардиограмму и получить результат от профильного специалиста кардиоцентра у радиопульта, где расшифровываются переданные бригадами скорой помощи данные.
«Кардиопульт позволяет бригаде более точно установить диагноз и принять решение о дальнейшей госпитализации пациента. За сутки специалисты передают порядка 600 результатов расшифрованных данных электрокардиограмм. А с начала работы кардиопульта врачами-кардиологами расшифровано более 35 тысяч кардиограмм», — рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стриугнкова.
Она уточнила, что, по результатам проведенных консультаций, в 78% случаев сердечную патологию у пациентов не выявляли, поэтому госпитализация не требовалась.
Благодаря такому взаимодействию, медики могут вовремя найти симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больных. Это особенно важно для пациентов, у которых подозревают инфаркт — их важно быстро доставить в стационар.
Новые аппараты ЭКГ уже поступили на подстанции скорой помощи — их используют в работе медицинских бригад.