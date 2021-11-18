Более 15 тысяч консультаций провели за 3,5 месяца медики с помощью кардиопульта в Подмосковье

Сотрудники кардиопульта на областной станции скорой помощи в Подмосковье с августа провели более 15 тысяч консультаций. В результате в 7% случаев у больных была выявлена острая сердечная патология, пациентов экстренно доставили в региональные сосудистые центры, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она пояснила, что кардиопульт представляет устройство, которое помогает бригадам скорой во время выезда к пациенту передавать его ЭКГ врачу-кардиологу. После расшифровки ЭКГ специалист сразу дает оценку состоянию пациента. Это позволяет сотрудникам скорой более точно поставить диагноз и принять решение о возможной госпитализации человека.

Это особенно важно, когда у человека есть подозрение на инфаркт. В этом случае пациента нужно доставить в больницу в максимально короткие сроки.

Кардиопульт работает 24 часа в сутки. За 3,5 месяца с его помощью кардиологи провели более 15 тысяч консультаций. Это оборудование появилось на станции благодаря закупке на областную станцию скорой помощи новых автомобилей с электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. С начала года медики в Подмосковье получили 167 машин, включая 12 реанимобилей.