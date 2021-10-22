Борьба с народными тропами и безопасные платформы. Как улучшили железные дороги Подмосковья

Еще почти пять километров новых защитных ограждений установили вдоль железных дорог Подмосковья с начала года. Появилось и 180 предупреждающих знаков.

Защитные барьеры создают для пресечения недопустимых переходов через пути. За счет установки таких ограждений в Московской области ликвидировали свыше 220 опасных троп.

Особое внимание уделяют благоустройству всех территорий вблизи железнодорожных платформ. С начала года улучшили более 40 подходов к станциям в Подмосковье.

Каждый год в регионе возводят новые конкорсы и подземные вестибюли. Это делают для безопасного перехода железной дороги и выхода на платформы.

Совместный контроль

МЖД вместе с Минтрансом реализуют программу повышения безопасности пассажиров и пешеходов.

Впереди большие планы по благоустройству железных дорог столичного региона. Это подчеркнул заместитель начальника МЖД по взаимодействию с органами власти Олег Прохоров.

За счет оперативного взаимодействия структур Московской области, городских округов и всех сотрудников РЖД, наших подразделений мы в оперативном режиме научились устранять все недостатки Олег Прохоров.

Два раза в неделю железнодорожники и Минтранс стабильно проводят диалог в онлайн-формате. Обсуждают, что сделано и что только предстоит.

Один из актуальных вопросов, например, народные тропы. Это стихийные маршруты, не предназначенные для ходьбы и проложенные самими жителями.

Чтобы обезопасить всех пассажиров и случайных прохожих, специалисты поэтапно ликвидируют, а частично обустроят и сделают безопасными народные тропы Подмосковья.