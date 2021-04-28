Почти 80 народных троп у ж/д станций устранили в Подмосковье с начала года

Еще 79 народных троп вдоль железнодорожных станций закрыли в Подмосковье. Нередко жители попадают под колеса электричек, сокращая маршрут в неположенных местах или спрыгивая на платформы с забора. Но таких путей не должно остаться уже к концу года.

Это отметили в Минтрансе региона. В ведомстве уточнили, что 79 народных троп ликвидировали в опасных местах и там, где уже были смертельные случаи.

Больше всего народных троп ликвидировали в Мытищах — 15 пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Следом идут Химки, Раменское, Балашиха, Электросталь. Вдоль железнодорожных путей установили железобетонные заборы.

В Минтрансе региона сообщили, что 70% смертельных случаев на железной дороге в Московской области происходит именно из-за несанкционированного перехода.

А ранее мы рассказали о том, что любителями народных троп в Подмосковья займется полиция.