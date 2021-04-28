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    28 апреля 2021, 15:19

    Почти 80 народных троп у ж/д станций устранили в Подмосковье с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще 79 народных троп вдоль железнодорожных станций закрыли в Подмосковье. Нередко жители попадают под колеса электричек, сокращая маршрут в неположенных местах или спрыгивая на платформы с забора. Но таких путей не должно остаться уже к концу года.

    Почти 80 народных троп у ж/д станций устранили в Подмосковье с начала года

    Это отметили в Минтрансе региона. В ведомстве уточнили, что 79 народных троп ликвидировали в опасных местах и там, где уже были смертельные случаи.

    Больше всего народных троп ликвидировали в Мытищах — 15

    пресс-служба Минтранса Подмосковья.

    Следом идут Химки, Раменское, Балашиха, Электросталь. Вдоль железнодорожных путей установили железобетонные заборы.

    В Минтрансе региона сообщили, что 70% смертельных случаев на железной дороге в Московской области происходит именно из-за несанкционированного перехода.

    А ранее мы рассказали о том, что любителями народных троп в Подмосковья займется полиция.